Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central

“Faço algumas observações sobre o primeiro mês do tarifaço. A primeira é a lista dos isentos, que foi bastante ampla e vários setores escaparam do tarifaço. A segunda é que o Brasil achou novos canais de exportação. Aumentamos em 30% a exportação para a China e em 12% para a UE. Conseguimos substituir parceiros e, ao mesmo tempo, a lista de isentos ajudou bastante para que o impacto fosse bem menor.” Julio Ortiz, CEO e co-fundador da CX3 Investimentos.

“A combinação de uma supersafra, o aumento da produção doméstica de petróleo e a retomada de alguns mercados para a pecuária reforçam a percepção de que manteremos um nível de exportação em crescimento nesse 2º semestre.” Mônica Araújo, economista-chefe da InvestSmart XP.

“A gente acredita na iniciativa privada como força motriz. A gente acredita que é o recurso privado que vai trazer transformação. A gente acredita que é o mercado que vai proporcionar a redução das desigualdades.” Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo (Republicanos).