“O PIB brasileiro mostra uma desaceleração no segundo trimestre do ano após um começo de 2025 bastante forte. Esse arrefecimento sugere que o Brasil está esfriando.” Pablo Spyer, conselheiro da Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (Ancord).

“É fundamental que as empresas revisem seus modelos de gestão de carreira, estabelecendo trilhas de crescimento transparentes, metas objetivas e avaliações periódicas que permitam identificar e recompensar o mérito.” Juliana França, gerente executiva da Michael Page.

“Não somos contra que exista, no Brasil, uma justiça tributária. Muito pelo contrário, defendemos cortes de impostos, regras claras para todos e, principalmente, um uso responsável e eficiente dos recursos arrecadados por meio dos tributos pagos pelos brasileiros.” Roberto Mateus Ordine, presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

“O que está sendo destinado para as apostas não volta para a economia. Os consumidores de apostas acabam se endividando e perdem o poder de compra e o crédito, aumentando a inadimplência.” Vilson Noer, presidente da Federação das Associações Gaúchas do Varejo.