“Precisamos manter a relação de mais de 200 anos entre Brasil e Estados Unidos. Nosso propósito é abrir caminhos para contribuir com uma negociação que possa levar à reversão da taxa de 50% ou buscar obter mais rapidamente o aumento de exceções ao tarifaço.” Ricardo Alban, presidente da Confederação das Indústrias (CNI).

“Trazendo alívio aos produtores de bens, a inflação dos custos de insumos caiu para sua taxa mais baixa em quase um ano e meio, o que significa que os preços de venda subiram apenas marginalmente e aumentou a esperança de que o Banco Central possa pausar seu ciclo de aperto.” Pollyanna De Lima, diretora associada de economia da S&P Global Market Intelligence.

“Desastres não devem ser tratados apenas depois que acontecem. Não podemos esperar o desastre para aportar recursos, porque isso sai muito mais caro.” Ewerthon Marques, técnico do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

“A PEC dos Precatórios, nos seus diversos dispositivos, acaba jogando os credores mais para trás na fila de pagamentos. Isso é, em alguns casos, deixar inclusive de pagar, porque pessoas podem morrer e não receber seu crédito.” Leonardo Lamachia, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no RS (OAB/RS).