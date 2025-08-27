"Vamos dar voz a todos os participantes, aos representantes do governo, à oposição. O embate político é natural. Não vou permitir que a (CPMI) se transforme em palco eleitoral. A principal missão da CPI é gerar um relatório que mude a legislação e impeça novos assaltos." Carlos Viana, senador (Podemos-MG).
"Como maiores importadores e exportadores mundiais de produtos agrícolas, respectivamente, China e EUA são parceiros naturais. A agricultura foi uma das primeiras áreas de cooperação e também uma das mais frutíferas. Vamos buscar resultados vantajosos para ambos, para que nossa cooperação agrícola continue florescendo.” Xie Feng, embaixador da China em Washington.
"Se o País tivesse hoje uma economia mais aberta, com mais acordos comerciais, a capacidade das nossas empresas de reorientar a sua produção seria maior, teria mais flexibilidade e uma maior inserção do Brasil. Acho que somos muito tímidos nessa inserção. Mesmo na agenda de transição verde, poderia ter toda uma discussão, mas estamos 'patinando'. Precisamos olhar mais o longo prazo. Acho que ficamos muito presos em dar respostas no curto prazo e deveríamos ter uma agenda mais ambiciosa." Zeina Latif, economista.