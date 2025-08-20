“O planejamento urbano e ambiental local, que inclusive pode ser mais restritivo que o nacional, será desmerecido. Se houver uma legislação municipal de maior cuidado e que proteja além do Código Florestal, essa escolha do município por uma política mais restritiva pode ser desconsiderada.” Andréa Struchel, diretora jurídica da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (Anamma).

“O mercado interno de telecomunicação sofreu uma pequena retração motivada pelas questões fiscais e altas taxas de juros, além da discussão geopolítica global. Isso acabou tendo reflexo em grande parte dos negócios do setor.” Felipe Catharino, sócio da KPMG.

“O remédio passa pela regularização das redes, porque as famílias clamam por ajuda e não conseguem fazer frente aos desafios das plataformas. Precisamos de uma legislação que faça a mediação dessa relação para que as crianças sejam protegidas.” Isabella Henriques, diretora-executiva do Instituto Alana.

"Os passos mais complicados vêm agora. Para ser honesto, gostaria de ver um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia já a partir do próximo encontro. Vamos colocar pressão na Rússia. A credibilidade do nosso esforço depende disso." Friedrich Merz, chanceler da Alemanha.