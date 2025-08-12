“O perfil da Serra é vocacionado para o turismo e para a indústria. Isso é tanto uma oportunidade quanto um desafio para desenvolver questões de inovação. Existe muita oportunidade de desenvolver polos de inovação. A população daqui tem um perfil extremamente focado, trabalhador e pensando para a frente. Por isso, vejo que existe esse nicho a ser explorado.” Jorge Johann, gerente de relacionamento da Ávato Internet.

“A tecnologia vem avançando sempre em todas as frentes e não há setor hoje que não seja impactado por isso. Inovar, em tempos de inteligência artificial, é cada vez mais presente. Parece-me que é o principal desafio de todos, saber identificar como conduzir e utilizar da maneira adequada as ferramentas de inteligência artificial e tecnologia.” Jorge Ferreira, diretor institucional da 4all Tecnologia.

“Temos que ficar olhando as matrizes econômicas do Brasil e do mundo e ficar atentos à inovação, às fintechs e às startups que podem ajudar no desenvolvimento dos municípios. A economia é um desafio para os prefeitos porque temos um orçamento, muitas vezes apertado, e precisamos realizar as obras necessárias ao desenvolvimento dos municípios da Serra gaúcha.” Volmir Rech, prefeito de São Marcos, durante o Mapa Econômico do RS em Garibaldi realizado na CIC de Garibaldi.