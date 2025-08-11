Cristiano Dal Pai, prefeito de Veranópolis

“Precisamos ter mais protagonismo de mulheres, com lideranças femininas, para que as empreendedoras realmente tenham mais oportunidades no mercado.” Tânia Costa, presidente do Fórum da Mulher Empreendedora Gaúcha.

“Garibaldi, Carlos Barbosa e Bento Gonçalves, com o Vale dos Vinhedos e os Caminhos de Pedra, têm um turismo com ticket mais alto, uma proposta de exclusividade maior e um turismo de maior poder aquisitivo, com mais natureza e menos tumulto. É uma experiência diferente da oferecida em Gramado. Podemos melhorar a rede hoteleira, a infraestrutura e o transporte para acolher melhor os visitantes.” Nevio Stefainski, head de planejamento comercial na Brasil TecPar.