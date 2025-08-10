"O desenvolvimento econômico é sempre um desafio para a Serra gaúcha porque estamos sempre em crescimento. Quem está na Serra faz parte de um projeto empreendedor porque aqui temos a geração de empregos, de renda, inovação e diversificação em diversos setores produtivos." Juarez José Piva, secretário municipal de Bento Gonçalves.



"A Serra gaúcha naturalmente tem um escopo de crescimento e de desenvolvimento por conta. É a segunda região mais desenvolvida do Estado e a segunda economia do Rio Grande do Sul. A Serra tem crescido muito e o que valoriza e impacta muito é a diversidade que nós temos. Temos setores fortes na Serra gaúcha e o nosso desafio agora são as medidas anunciadas pelos Estados Unidos com relação aos produtos brasileiros e os seus impactos nos nossos negócios." Gilberto Galafassi, secretário municipal de Gestão e Finanças de Caxias do Sul.



"Temos agora um grande desafio que é conseguir superar a questão do tarifaço dos Estados Unidos. Temos o desafio que é conseguir buscar novos mercados internacionais e aquecer ainda mais o mercado interno para que não tenhamos redução das linhas de produção e até mesmo corte de vagas de emprego." Jonas Tomazini, prefeito de Farroupilha.