"Formar motoristas não é só ensinar a passar na prova. É desenvolver percepção de risco e tomada de decisão. Tirar os CFCs da equação é um risco enorme." Paulo Guimarães, CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária.

"Acredito que iremos conviver a partir de agora com taxas de desocupação mais baixas. Isso não significa que o mercado de trabalho como um todo esteja perfeito." Vitor Hugo Miro, economista.

"Todas as agências reguladoras são superavitárias em relação ao que custam para o estado brasileiro. No entanto, as 11 agências estão com carência de pessoal e defasagem tecnológica." Verônica Sánchez, diretora-presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

"A Expointer é uma grande feira que reúne tecnologia, inovação, o melhor da genética animal, discussões de temas relevantes para o agro, possibilidades de grandes negócios. Mas, acima de tudo, reúne pessoas que convergem para o mesmo objetivo, que é o crescimento e o desenvolvimento do agro gaúcho. É onde a tradição se encontra com a tecnologia, o campo se conecta com a cidade e o passado se transforma em futuro." Edivilson Brum, secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi).