"É a primeira vez na história do SUS que implementamos um mecanismo como este. As dívidas, que antes iam para o Fundo Nacional de Saúde, mas não se convertiam em atendimento, agora viraram ações concretas para reduzir filas e dar dignidade a quem mais precisa." Alexandre Padilha, ministro da Saúde.

"É um momento de cautela, mas também de posicionamento estratégico. A diversificação, tanto em ativos quanto em moedas, é essencial para navegar esse ambiente de incertezas." Eduardo Molon, especialista em mercados internacionais.

"Temos questões de layoff (suspensão temporária de contrato de trabalho), férias e bancos de horas que serão debatidas. Há empresas que vão precisar de muito apoio, ou vão acabar desligando empregados. Isso não é bom nem para as pessoas, que irão perder os empregos, nem para os empregadores, que investem no treinamento desses trabalhadores." Guilherme Scozziero, coordenador do Conselho de Relações Trabalhistas do Sistema Fiergs.

"Há uma forte movimentação para o desenvolvimento do hidrogênio verde no Rio Grande do Sul e, pela proposta construída no edital — que busca empreendimentos que já tenham superado as fases experimentais — é possível observar uma maior maturidade nesse processo." Marjorie Kauffmann, secretária do Meio Ambiente do RS.