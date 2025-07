“Existe uma dor aguda do agricultor gaúcho: como ele vai se financiar e como ele vai plantar as próximas safras. E, ao mesmo tempo, como ele cada vez se protege mais contra as mudanças climáticas, a agropecuária resiliente não está só dentro da fazenda, não está só no agro, vai desde profissionalizar a gestão, de mitigar riscos operacionais, de trazer gente competente. Isso serve para o grande e serve para o pequeno.” Maurício Schneider, co-fundador e ex-CEO da Solubio.

“É um esforço muito grande no sentido de garantir fôlego para as empresas exportadoras nesse momento de enormes incertezas. Enquanto as negociações não avançam, precisamos proteger empregos e prevenir prejuízos maiores.” Ranolfo Vieira Júnior, diretor-presidente do BRDE.

“Trabalharemos juntos para garantir uma competição global justa e para reduzir barreiras entre nós. As tarifas serão cortadas e um sistema de cotas será implementado. Também aumentaremos nossa cooperação energética.” Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.

"Compartilhamos mais uma vez a necessidade urgente, eu diria extrema, de concluir o acordo UE-Mercosul, que pode ser concluído e entrar em vigor o mais breve possível. Não apenas pelo que representa, que é nada mais nada menos que a criação da zona de livre comércio mais importante do mundo, mas pela mensagem de abertura que transmite em um momento de egocentrismo, confrontação e guerras comerciais, como estamos vendo em outros governos." Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha.