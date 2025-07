"A questão da soberania digital não será equacionada (com data centers em ZPEs), mas esse é um programa de atração de investimento nacional." Uallace Moreira Lima, secretário de Desenvolvimento Industrial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

"O Pix faz muito sentido. É uma hipótese que pode ter contribuído para o acesso a serviços bancários por meio da internet. Foi um aumento muito rápido." Gustavo Geaquinto Fontes, analista da pesquisa do IBGE.

"Nosso objetivo é que, até julho de 2026, o Brasil esteja formalmente fora do Mapa da Fome. Se conseguirmos, será um recorde: sair da fome em apenas três anos, contra os 11 que levamos da última vez." Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

"O MEI RS Calamidades representa uma ação concreta do governo do Estado para a retomada econômica de empreendedores que foram afetados e tiveram suas atividades paralisadas. Além de apoio financeiro, os profissionais recebem orientação técnica para recomeçar e manter o seu negócio. Estamos empenhados em oferecer o suporte necessário a todos eles." Gilmar Sossella, secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional (STDP) do RS.