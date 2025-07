"Organizações com estratégias de Inteligência Artificial estão obtendo retornos significativos sobre o investimento, enquanto aquelas sem estratégia estão lutando para acompanhar." Steve Hasker, CEO da Thomson Reuters.

"Hoje, mais do que nunca, o consumidor espera marcas que antecipem suas necessidades e ofereçam soluções relevantes em todos os pontos de contato. As lojas físicas cumprem um papel essencial nesse processo, como espaços de experiência e proximidade, capazes de fortalecer vínculos e traduzir nossos diferenciais de forma viva." Natália Calixto, diretora de Gestão do Valor do Consumidor do Grupo Boticário.

"A exclusão do café do pacote tarifário dos EUA é não apenas desejável, mas estratégica, tanto para a sustentabilidade da cafeicultura brasileira quanto para a estabilidade da cadeia de abastecimento norte-americana." Renato Ribeiro, pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo (Cepea/USP).

"Ao invés de cortar gastos e melhorar a gestão fiscal, o Executivo tenta cobrir buracos aumentando impostos, o que é inaceitável." Alfredo Cotait Neto, presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB).