"Estamos comprometidas em ampliar a participação feminina em todos os setores da Petrobras porque acreditamos que o ambiente de trabalho é mais saudável e produtivo quando há diversidade na equipe. Espero que possamos inspirar outras mulheres a almejarem posições de liderança, especialmente no setor de petróleo e gás, ainda majoritariamente masculino." Magda Chambriard, presidente da Petrobras.

"A liberação dos precatórios, concentrada em julho, e a aceleração nas concessões do novo consignado privado têm potencial para estimular o consumo na segunda metade do ano, compensando parcialmente o desempenho fraco do início do período." Mario Mesquita, economista-chefe do Itaú Unibanco.

"Se a Rússia não levar a sério as negociações de paz, em 50 dias Donald Trump aplicará sanções secundárias a países como Índia, China e Brasil. " Mark Rutte, secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

"Nós temos absoluta confiança que os mais de 200 anos de boas relações diplomáticas e comerciais com os Estados Unidos e América, que são os maiores investidores diretos estrangeiros no Brasil, não vai se romper dessa maneira. Pelo contrário, vamos chegar a um entendimento." Josué Gomes da Silva, presidente da Fiesp.