"Existem vários caminhos para a gente conseguir atingir o centro da meta, com a qual somos absolutamente comprometidos." Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central (BC).

"O governo contingenciou cerca de R$ 20 bilhões e tem que complementar o orçamento nos próximos meses. Em 2026 e 2027, a situação vai se agravando, tendendo a um estrangulamento, o que o próprio governo sabe, porque isso está nos números da proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias." Bráulio Borges, economista-sênior da LCA 4intelligence e pesquisador-associado do FGV IBRE.

"A automação deixou de ser um diferencial e passou a compor a rotina das pessoas em múltiplos aspectos." João Carlos de Oliveira, presidente da Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil.

"Vamos retomar o mais rapidamente possível as intervenções na área de casas desocupadas no Sarandi para dar sequência à recuperação, assim como a que já entregamos no dique da Fiergs. Importante ficar claro que é um avanço parcial, porque a obra que representará segurança para milhares de moradores da região Norte só pode ser concluída com a remoção das últimas moradias remanescentes." Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre.