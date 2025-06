"Nosso plano é crescer 5% ao ano. E isso envolve muito mais do que comprar ou arrendar terra. Envolve gente, tecnologia, integração cultural e uma gestão muito profissionalizada." Eduardo Logemann, presidente do Conselho do Grupo SLC.

"A ideia é fazer parceria com uma empresa chinesa que possua a tecnologia de fabricação de semicondutores de potência para atuar inicialmente no mercado brasileiro, com capacidade de atuar no latino americano e outros no futuro. A parceria se torna importante para termos a tecnologia necessária em prazo mais curto do que se formos desenvolver dentro da Ceitec." Augusto Gadelha, presidente da Ceitec.

"É uma draga aqui ou ali. É um verdadeiro faz de conta que não resolve o problema. E a cada chuva os municípios sofrem com os prejuízos causados pelas cheias dos rios." André Brito, prefeito de Taquari e presidente da Granpal.

"Ter um escritório da Invest RS em São Paulo é abrir uma porta direta entre o Rio Grande do Sul e o centro financeiro do país. É aqui que os grandes negócios acontecem, e o nosso Estado precisa estar presente onde as decisões são tomadas. Os primeiros acordos firmados hoje já mostram o potencial dessa presença." Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul.