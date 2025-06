"Caracterizada pelo ceticismo e resistência a práticas relacionadas ao tema, o movimento contrário ao ESG ainda não gerou mudanças significativas em corporações brasileiras. Uma coisa é certa: o tema vem se tornando menos relevante na prática empresarial, os níveis de importância, conhecimento avançado e propensão a aumentar os investimentos atingiram a mínima histórica de nossa série." Fabrício Fudissaku, CEO da Data-Makers.

"Estamos diante de uma transformação digital concreta, que coloca o pequeno empreendedor no centro da inovação." Paulo Solmucci, presidente da Abrasel.

"A inadimplência acende um sinal de alerta num momento em que o crédito consignado do trabalhador começa a fazer seus primeiros contratos. As famílias já estão com parte significativa da renda comprometida com dívidas, e o consignado tende a comprometer ainda mais. Com a desaceleração da economia e os juros mais altos, podemos observar um aumento da inadimplência em breve." Luiz Carlos Bohn, presidente da Fecomércio-RS.

"É um desafio político, sim. Mas não há pauta de direita ou esquerda. Nossa causa é o produtor rural que perdeu tudo e não sabe se vai conseguir plantar a próxima safra." Adriane Oliveira, presidente da Famurs.