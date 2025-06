"O Brasil virou o país do 'não pode'. Preciso abrir uma rodovia, não pode. Uma ferrovia, não pode." Ratinho Junior, governador do Paraná (PSD).

"Se a gente chegar ao desmatamento zero hoje, não será suficiente. Estamos vendo uma realidade de clima extremamente estressante para as florestas. Parar de piorar a situação não vai fazer melhorar." Luciana Gatti, pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

"Os celulares vêm transformando a maneira como interagimos com nosso banco e as transações feitas pelo mobile banking crescem vertiginosamente ano a ano. A facilidade proporcionada pelo mobile banking ajuda também a impulsionar a inclusão financeira no País, já que temos nosso banco conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana." Rodrigo Mulinari, diretor responsável pela Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária.

"A inteligência artificial representa uma mudança de cultura que, se bem utilizada, pode resultar em ganhos importantes para o dia a dia do servidor público e, lá na ponta, para toda a população do Rio Grande do Sul. O governo do Estado tem estratégia e está estruturado para implementar as melhorias necessárias capazes de proporcionar esse ganho." Danielle Calazans, titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).