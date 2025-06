"A dependência excessiva do modal rodoviário é uma realidade que precisamos transformar. Esperamos que o Plano Nacional de Logística trace caminhos para fazer isso." Gabriela Monteiro Alvino, subsecretária de Fomento e Planejamento no Ministério dos Transportes.

"Desde 2004, o RS enfrentou seis estiagens severas. E nos anos de 2023 e 2024 tivemos mais de 10 episódios de enxurradas e inundações. Já vínhamos falando sobre a necessidade de recuperar os solos degradados, mas o episódio do ano passado tornou essa demanda obrigatória. As enchentes deixaram mais de 2,7 milhões de hectares erodidos." Luciano Schwerz, presidente da Emater.

"A inteligência artificial representa uma mudança de cultura que, se bem utilizada, pode resultar em ganhos importantes para o dia a dia do servidor público e, lá na ponta, para toda a população do Rio Grande do Sul." Danielle Calazans, titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

"A figura do MEI é a porta de sonhos para esse espírito empreendedor do povo brasileiro. São homens e mulheres que acordam de manhã, nunca desistem, enfrentam as dificuldades da vida e constroem o alicerce que hoje o MEI representa para a economia brasileira." Décio Lima, presidente do Sebrae.