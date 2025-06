"A Braskem é a sexta maior petroquímica do mundo, por óbvio, quando a gente fala do uso do petróleo, aumento de eficiência da cadeia petroquímica, da transição energética, a gente não pode desprezar o papel da petroquímica." Magda Chambriard, presidente da Petrobras.

"O Rio Grande do Sul é prova viva de que as mudanças climáticas estão em curso. O meio ambiente está cobrando o preço de anos sem políticas estruturadas. Mas ainda é tempo de fazer diferente e avançar nessas pautas tão relevantes. Que Executivo e Legislativo possam caminhar juntos nesse processo." Professor Bonatto, deputado estadual (PSDB).

"Esse acordo (UE-Mercosul), nesse momento estratégico, é bom para muitos setores, mas comporta um risco para os agricultores europeus. Na Europa, proibimos aos nossos agricultores utilizar esses agrotóxicos, por exemplo, (para) respeitar mais o meio ambiente. Mas os países do Mercosul não estão no mesmo nível de regulamentação. É uma discrepância." Emmanuel Macron, presidente da França.

"Acho que a perda de recursos é mais estrutural, já que é difícil de competir com outras alternativas hoje. Parece natural, com mais educação financeira, a redução de recursos da poupança." Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central (BC).