"A concessão está sendo uma construção conjunta com a sociedade. Atendemos grande parte dos pedidos recebidos na consulta pública, sem deixar de lado as obras de ampliação e de resiliência climática, assim como a preocupação com a segurança viária." Pedro Capeluppi, secretário da Reconstrução Gaúcha (Serg).

"A gente tem que desenvolver o produto turístico em Porto Alegre. Temos que garantir que o Centro de Eventos saia do papel, isso é indispensável. Vamos consolidar Porto Alegre como a Capital Mundial de Churrasco e resgatar eventos bons que Porto Alegre já teve e que, por algum motivo, deixaram de acontecer." Fernanda Barth, secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos de Porto Alegre.

"Todos os empreendimentos, além do aspecto econômico, eles têm um aspecto social muito importante. E a região é muito pobre. Nossa renda per capita aqui na região é 50% da renda per capita da metade Norte, usando como parâmetro a BR-290 como divisor. Então, é uma discussão que se faz muito necessária, e há é tardia. Precisamos desse "start", ao qual toda a metade Sul começa a se incorporar, que é a promoção do desenvolvimento econômico e social." Beto Alagia, vice-prefeito de Bagé durante o evento Mapa Econômico do RS realizado em Bagé.