"A maior exposição dos países de renda elevada à IA generativa está relacionada a uma combinação de fatores: maior digitalização, infraestrutura tecnológica, qualificação dos trabalhadores, urbanização, presença de setores intensivos em informação e tecnologia." Luís Guedes, professor da FIA Business School.

"O aumento do interesse em investir em fontes de energia renováveis demonstra que o Brasil está na vanguarda da transição energética e reflete o compromisso crescente da indústria brasileira com a sustentabilidade. O avanço reforça a conscientização do setor sobre seu papel no enfrentamento das mudanças climáticas." Roberto Muniz, diretor de Relações Institucionais da CNI.

"Países que contribuem crescentemente para a geração de riqueza mundial ainda estão em posições subordinadas na governança mundial das finanças em instituições como o FMI e o Banco Mundial." Fausto Pinato, deputado federal (PP-SP) e coordenador do Fórum Parlamentar do BRICS.

"Em um mundo de choques frequentes, os países precisam de uma política fiscal que seja responsável e resiliente. Os governos devem tributar de forma justa e gastar com sabedoria." Kristalina Georgieva, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI).