"Pouco importa quais são ou quais serão os inimigos, sejam nacionais ou internacionais. Um país soberano como o Brasil saberá defender sua democracia." Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"O erro do governo é que ele não conseguiu fazer um ajuste suficiente pelo lado do gasto. No final do ano passado aquele pacote fiscal foi bom, mexeu nas válvulas corretas, mas foram medidas insuficientes. Essa medida do IOF revela um certo desespero. Como eles não conseguem ir além na questão do gasto público, acaba sobrando de novo para aumentos pelo lado da receita." Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos.

"O Brasil tem tradição e prática de respeitar contratos. Se houver decisão de retroagir o valor ou alíquota da participação especial, vai causar não só insegurança jurídica, como as empresas vão recorrer à Justiça." Roberto Ardenghy, presidente do Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás (IBP).

"Toda vez que uma vítima solicita uma medida protetiva, é porque está em situação de risco e esse risco é, muitas vezes, um risco de vida (feminicídio). Por isso, estamos empenhados em garantir que os pedidos sejam atendidos com a máxima urgência." Renata Gil, juíza e conselheira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).