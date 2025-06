"Enquanto vários países estão colocando o desenvolvimento da educação e da ciência no topo de suas agendas, o Brasil está lutando para acompanhar o ritmo. Sem financiamento mais forte e planejamento estratégico, o Brasil corre o risco de ficar ainda mais para trás no cenário acadêmico global em rápida evolução." Nadim Mahassen, presidente do Centro para Rankings Universitários Mundiais (CWUR).

"É hora de os líderes reconhecerem que a adaptação climática não é apenas uma rede de segurança, mas uma plataforma para o desenvolvimento." Sam Mugume Koojo, co-presidente da Coalizão de Ministros das Finanças para Ação Climática, de Uganda.

"É fundamental que se busquem soluções que, ao mesmo tempo que assegurem a sustentabilidade econômico-financeira dos planos de saúde, resguardem de forma efetiva os direitos dos idosos, garantindo a eles o acesso à saúde de forma justa, digna, equânime e humanizada." Aureo Ribeiro, deputado federal (Solidariedade-RJ).

"A despesa em relação ao PIB está caindo e vai continuar caindo a partir do cumprimento das metas fiscais. O governo está extremamente comprometido com o cumprimento das metas." Débora Freire, subsecretária de Política Fiscal no Ministério da Fazenda.