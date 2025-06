"Os valores de uma companhia são os mesmos dos seus fundadores. Não há valor do profissional e pessoal. São eles o sonho é bom e grande, a mente é aberta e o comprometimento é tanto com pessoas como com resultados." Rony Meisler, fundador da Reserva.

"A nova estrutura portuária irá fortalecer a logística do Estado, criando mais uma alternativa para o escoamento da produção gaúcha, em especial para os produtos da Serra. O projeto é estratégico e está em consonância com o Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, que prevê melhoras no ambiente de negócios e na infraestrutura do Rio Grande do Sul para atrair mais investimentos." Ernani Polo, secretário de Desenvolvimento Econômico.

"O desconto direto em folha derruba a inadimplência e, por consequência, a taxa de juros." Ivo Mósca, diretor-executivo de Inovação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

"Estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o nosso país. Seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar, os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram." Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos.