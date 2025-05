"O governo já atingiu o limite. Esses aumentos recorrentes de receita, sem lidar com o problema da vinculação, não resolvem o ajuste fiscal, porque geram mais gastos no ano seguinte." Rafaela Vitoria, economista sênior do Banco Inter.

"O principal norte de atuação do Instituto de Estudos Empresariais (IEE) é formar lideranças empresariais comprometidas com a liberdade. Então, embora não seja uma área que tenha muita visibilidade para quem não participa do instituto, o nosso principal foco de energia é buscar uma excelência na formação de novas lideranças." Tiago Dinon Carpenedo, presidente do IEE.

"A imensa maioria dos países não se manifestou contrária às exportações do frango brasileiro e reconheceu a força do sistema brasileiro." Carlos Fávaro, ministro da Agricultura.

"Ser nomeado articulador nacional da Aliança Eles Por Elas, da ONU Mulheres, é um marco na minha trajetória e resultado de anos de escuta e aprendizado com as mulheres. Esta nova etapa é um chamado à ação. Quero mobilizar empresas, cidadãos e, sobretudo, homens públicos dispostos a enfrentar, com responsabilidade, a violência contra mulheres e meninas." Edegar Pretto, articulador nacional da Aliança HeForShe e presidente da Conab.