"A aprovação de novas regras para o programa Minha Casa, Minha Vida em abril, com a ampliação do financiamento habitacional para famílias com renda de até R$ 12 mil e ajustes nas outras faixas, certamente contribuiu para a melhora das perspectivas das empresas do setor." Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI.

"Se o recurso não vier para os países em desenvolvimento, a gente não vai ter como contribuir na descarbonização. Deveria ser interesse de todos isso. É uma responsabilidade de todos: países, bancos multilaterais, bancos privados, setor privado. Se não, a gente não vai conseguir." Ana Toni, diretora executiva da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

"O Rio Grande do Sul é uma referência no Brasil na oferta de serviços digitais e queremos seguir avançando, a partir do conhecimento do que está na vanguarda em todo o mundo." Danielle Calazans, secretária de Planejamento, Governança e Gestão do RS.

"A Argentina volta a ter acesso a mercados internacionais para refinanciar o capital em moeda local. É algo que a grande maioria dos países fazem com normalidade, mas que para a Argentina não era possível, diante do descalabro econômico herdado." Luis Caputo, ministro da Economia.