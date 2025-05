"A inteligência artificial funciona como uma faca de dois gumes: pode ser uma poderosa aliada na proteção de dados, mas seu uso inadequado ou malicioso pode acarretar sérios riscos de exposição e violação de informações pessoais." Aline Deparis, fundadora e CEO da Data Protection Club.

"Reconhecemos a importância do cumprimento da meta fiscal, que é essencial para a estabilidade econômica do país. No entanto, buscar esta meta com aumento da carga tributária causará aumento do custo do crédito e impactará negativamente a atividade econômica, penalizando o consumidor final." Leandro Vilain, CEO da Associação Brasileira de Bancos (ABBC).

"Há uma aceleração, em especial nos últimos seis anos, em relação a ofertas de agigantadas áreas de blocos de petróleo em relação a concessão ou partilha dentro do país, sinalizando essas reservas de hidrocarbonetos, seja de gás natural ou de petróleo, às empresas brasileiras e estrangeiras." Juliano Bueno de Araujo, diretor técnico do Instituto Internacional Arayara.

"Nossa preocupação central é o impacto da inteligência artificial. Depois vai vir a computação quântica. Ela é decisiva em relação à produtividade, à eficiência, à gestão, em todos os setores importantes da economia." Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.