"Sete anos de espera. Tem algo muito errado quando o agricultor familiar tem que pagar para produzir alimentos. A outorga é cara, a proposição corrige uma injustiça, atendendo o que o nosso agricultor e a nossa agricultora pedem há muito tempo." Elton Weber, deputado estadual (PSB).

"A União Europeia, que foi formada com o propósito principal de tirar vantagem dos Estados Unidos no comércio, tem sido muito difícil de lidar. Nossas discussões com eles não estão levando a lugar nenhum!" Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

"O licenciamento precisa ser visto e analisado com calma, só que, às vezes, são demoras sem necessidade, que atravancam o desenvolvimento. É claro que o meio ambiente precisa ser preservado, mas a lei que estamos discutindo não revoga nenhuma punição por crime ambiental." Tereza Cristina, senadora (PP-MS).

"A votação ainda não terminou. Para quem defende a democracia, o diálogo está sempre à frente. Depois, se não conseguirmos fazer essa reparação, obviamente aquilo que não é condizente com a proteção do meio ambiente será trabalhado no governo para que possamos reparar de acordo com os mecanismos que o Executivo dispõe." Marina Silva, ministra do Meio Ambiente.