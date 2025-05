"Será uma infraestrutura única que vai atrair o interesse das operadoras, big techs, OTTs e provedores de internet, além de outras empresas de cabos submarinos. Todos os países do Cone Sul serão beneficiados com esse novo ecossistema, sem falar nos usuários finais e empresas, que terão uma melhor experiência no uso da internet e de aplicações digitais." Felipe Campos, CEO da V.tal.

"Soberania alimentar é, em primeiro lugar, produção de alimentos. Em segundo, produção de alimentos saudáveis, algo relevante inclusive no sentido de prevenir doenças." Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário.

"O sesquicentenário da imigração italiana é mais do que uma comemoração. É uma reafirmação de valores. Valores como a solidariedade, trabalho honesto, fé e convivência em comunidade, respeito à cultura e à memória. E esses são os pilares de uma sociedade que consideramos justa." Guilherme Pasin, deputado estadual (PP).

"Sou apaixonado pelo sistema prisional. Cada presídio não é um depósito de pessoas. Elas entram lá e um dia vão ter de sair. Compete a nós fazer com que elas saiam melhores do que entraram, ou menos piores. E aí eu acredito no trabalho prisional." Jorge Pozzobom, secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo.