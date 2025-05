"A incerteza desencadeada por uma política comercial imprevisível dos Estados Unidos não diminuirá no curto prazo e pesa fortemente sobre as perspectivas globais." Maarten Verwey, diretor-geral de assuntos econômicos e financeiros da Comissão Europeia

"Estudar essa cobertura do registro civil permite o desenvolvimento de políticas para atingir a universalização do registro civil e proporcionar o pleno acesso à cidadania, além de auxiliar na melhoria dos sistemas de estatísticas vitais e no aperfeiçoamento de indicadores demográficos." José Eduardo Trindade, analista da Coordenação de População e Indicadores Sociais do IBGE

"Em um contexto global em que a escassez de mão de obra e as mudanças demográficas se tornam cada vez mais evidentes, a contribuição dos trabalhadores migrantes é indispensável para o crescimento econômico sustentável e o desenvolvimento social." Elma Saiz, ministra para a Integração, Segurança Social e Migrações da Espanha

"É um projeto de integração entre nações. Ao completar 51 anos, reafirmamos nossa missão de fornecer energia limpa e acessível com responsabilidade social e ambiental para o Brasil, o Paraguai e o planeta." Enio Verri, diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional