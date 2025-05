"Não queremos dificultar a obtenção da cidadania italiana, queremos só tornar isso uma coisa justa. A cidadania é um assunto sério que não pode ser deixado à mercê de agências inescrupulosas." Costanzo della Porta, senador italiano do Irmãos da Itália

"Hoje há várias resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e há a competência dos estados e dos municípios, com normas dos conselhos de meio ambiente e dos órgãos licenciadores. Os estados fazem aproximadamente 90% do licenciamento ambiental, a União fica com os de maior porte e os municípios ficam com o residual, local e mais simples." Joaquim Maia Neto, consultor do Senado da área de meio ambiente

"A burocracia excessiva, as altas taxas de juros e a dificuldade de comprovar renda impedem que muitas famílias tenham acesso a recursos que poderiam transformar suas produções e melhorar suas condições de vida." Adriano do Baldy, deputado federal (PP-GO)

"Num passado recente, nós perdemos a ponta. A Petrobras era uma empresa absolutamente verticalizada, produzia refinava e entregava combustíveis ao consumidor. A Petrobras não faz mais isso. Nos preocupa é ter marcas Petrobras vendendo preço acima e incorporando margem." Magda Chambriard, presidente da Petrobras