"O governo não está se dando conta de que está quebrando a corrente de transmissão da cidadania e, no arco de uma geração, não haverá mais cidadãos italianos no mundo por descendência." Francesco Giacobbe, senador italiano pelo Partido Democrático

"O Pix revolucionou o sistema financeiro brasileiro ao oferecer uma ferramenta simples e segura de pagamentos instantâneos 24 horas por dia, sete dias por semana. A crescente popularidade reflete a confiança dos brasileiros na tecnologia e sua importância no cotidiano do dia a dia." Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban

"Em 2024, tivemos uma série de problemas climáticos afetando as principais lavouras do Brasil. Em 2025, temos uma safra de recuperação, com o clima muito melhor para o desenvolvimento das lavouras." Carlos Alfredo Guedes, gerente de agricultura do IBGE

"Estamos cada vez mais focados no crescimento da companhia e no reforço de investimentos. É um novo momento. A queda do pessoal, Material, Serviços e Outros (PMSO) e a redução de provisão de compulsórios são resultados da estratégia de tornar a empresa mais eficiente sem deixar de lado a prioridade da segurança dos ativos, pessoas e meio ambiente." Ivan Monteiro, presidente da Eletrobras