"Qual a culpa do Lupi senão uma responsabilidade remota, que cabe ao Lula? E que o Lupi fez de omissão que o secretário-executivo do ministério deixou de fazer igual? Isso é envergonhante para mim, eu fico morto de vergonha e acho uma indignidade inexplicável." Ciro Gomes, ex-governador do Ceará (PDT).

"Só com diálogo permanente e ações conjuntas conseguiremos avançar em soluções efetivas para garantir mais segurança nas regiões comerciais da nossa cidade." Arcione Piva, presidente do Sindilojas Porto Alegre.

"A expectativa é de desaceleração no ritmo de crescimento da demanda por manufaturados e por investimentos, mesmo com os estímulos da Nova Indústria Brasil. Isso porque a permanência dos juros altos encarece a oferta de crédito. Isso deve se refletir na produtividade, ao passo que a produção e as horas trabalhadas devem crescer menos em 2025." Vinicius Nonato, economista da CNI.

"O certo é que a China não ficará sem escoar essa produção e precisará direcioná-la para outros mercados, entre eles países importadores do nosso calçado e no nosso próprio mercado doméstico." Haroldo Ferreira, presidente-executivo da Abicalçados.