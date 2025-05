"A gente vai trabalhar com diálogo com o governo do Estado. Não dá para a gente blefar com a saúde, com o povo que está na fila, na cadeira de rodas, na maca. A gente precisa colocar recurso para mudar de verdade a realidade da Região Metropolitana". Marcelo Maranata, prefeito de Guaíba e presidente do Consórcio Granpal

"Temos mais de 40 milhões de hectares de áreas degradadas que podem ser recuperadas e incorporadas à produção sem derrubar uma árvore sequer." João Marchesan, presidente da Agrishow

"Se os fundos de pensão europeus destinarem 10% de seus ativos a investimentos no clima, já será possível financiar as metas do Acordo de Paris de forma integral." Jens Nielsen, CEO da World Climate Foundation

"O governo vê com muita simpatia a necessidade e a possibilidade de reduzir a jornada máxima do país para 40 horas. Acho que o país está preparado para isso. Mas o ambiente de debate não é com o governo, é com o Congresso Nacional." Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego

"Nossa velha relação com os EUA, baseada na integração, chegou ao fim. O sistema de comércio global aberto, ancorado pelos EUA, acabou." Mark Carney, novo primeiro-ministro do Canadá