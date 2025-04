"Ter juros menores passa por um governo que gasta menos também. Se você tem credibilidade, as coisas se retroalimentam. Com 10% de juro real, qualquer país do mundo vai ter problema fiscal, independentemente do seu crescimento." Pedro Schneider, especialista em contas públicas do Itaú Unibanco.

"Nós estamos vivendo um grande dilema no Brasil. Há quem defenda a manutenção dos jogos de azar controlados e dominados pelo crime organizado no País. E outros como eu, que defendem os jogos responsáveis no País, controlado pelo poder público, que é fiscalizado e que também se possa arrecadar impostos e punir quem cometa crime." Flávio Arns (PSB-PR), senador da República.

"Um governo inteligente é aquele que coloca o cidadão no centro das decisões, utiliza dados e tecnologia para orientar políticas públicas e promover uma gestão eficiente, transparente e inclusiva. Na prática, isso significa entregar serviços de forma mais ágil, personalizada e acessível, ao mesmo tempo em que fortalece a participação social e a confiança pública". Téo Foresti Girardi, Head do GovTech Summit 2025.

"A integração da América do Sul depende de que sejamos capazes de entregar resultados concretos." Gabriel Boric, presidente do Chile