Frases e personagens

"Reduzimos um pouco a projeção de crescimento do País para esse ano, porque a desaceleração da economia está sendo mais forte do que a CNI esperava e porque o Banco Central dá sinais de que vai elevar ainda mais a taxa Selic." Mário Sérgio Telles, diretor de Economia da Confederação Nacional da Indústria (CNI)

"É inaceitável que uma pessoa se aposente hoje e que amanhã esteja recebendo oferta de banco para fazer consignado. Isso é estranho, é anormal, isso não é certo. Ou seja, há um conluio de quem está no INSS para com bancos e para com essas associações." Sidney Leite, deputado federal (PSD-AM)

"O que nos move no South Summit Amazônia é o impacto que podemos criar. Somos um movimento para conectar pessoas, ideias e com o propósito de transformar as realidades, gerando impacto econômico e social." José Renato Hopf, presidente do South Summit Brazil

"Combater o feminicídio é lutar pela vida, pela dignidade e pelo respeito! Não pode ser uma luta apenas das mulheres ou do poder público. Essa é uma luta de todos nós!" Moises Barboza, vereador pelo PSDB e vice-presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre