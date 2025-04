"Nos últimos anos, como aumentou a expectativa de vida da sociedade, as pessoas começaram a manter sua capacidade profissional e social por mais tempo. O idoso passou a ser consumidor e também uma força de trabalho em potencial. Mas o mercado ainda não acordou para esse público." Sérgio Serapião, fundador da Labora Tech.

"A intervenção estatal no patrimônio do trabalhador viola a cidadania e a liberdade de escolha, de modo que não se justifica a imposição de regras e limites rígidos para a movimentação nas contas do FGTS." Pastor Eurico (PL-PE), deputado federal.

"Chikungunya é uma doença que vem crescendo no Brasil. O fato de se ter uma vacina segura e eficaz traz alento para a sociedade. O Ministério da Saúde começa os passos para a incorporação da vacina no SUS." Mariângela Simão, secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

"O descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas." Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).