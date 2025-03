"A política monetária deve ficar restritiva por mais tempo, ou seja, devemos ver espaço limitado para cortes modestos entre o final de 2025 e começo de 2026." Rafaela Vitoria, economista-chefe do banco Inter.

"O atual ritmo de produção e consumo significa mais lixo eletrônico e recursos naturais extraídos. Com a reciclagem de eletrônicos podemos recuperar parte desses materiais e devolver para a indústria, diminuindo a extração. No entanto, a falta de conhecimento das pessoas sobre a necessidade do descarte ecológico é um dos nossos principais desafios." Alex Pereira, presidente da Coopermiti, cooperativa especializada em e-lixo.

"Tanto o Mapa Econômico do RS quanto o Anuário de Investimentos (duas publicações do JC) são ações que têm contribuído muito para que possamos construir um Estado que todos nós desejamos." Ernani Polo, secretário de Desenvolvimento Econômico, no Marcas de Quem Decide.

"São as instituições que fazem a força da nossa terra. Somos uma gestão que aposta na liberdade econômica, com políticas públicas que apoiam quem aqui investe." Luiz Otávio Prates, secretário de Comunicação de Porto Alegre, no Marcas de Quem Decide.