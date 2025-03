Marcelo Matias, presidente do Simers

"Para o Instituto Caldeira, de alguma maneira, este prêmio (segundo lugar no quesito preferência dentro da categoria de inovação) reforça o nosso compromisso em olhar para a inovação e para o desenvolvimento de um Estado realmente mais conectado à nova economia." Pedro Valério, diretor executivo do Instituto Caldeira, em fala na edição de 2025 do evento Marcas de Quem Decide, do Jornal do Comércio.

"Não tem como dissociar a preocupação com o meio ambiente da prestação do serviço público de água e esgotamento sanitário." Samanta Takimi, diretora-presidente da Corsan, no evento Marcas de Quem Decide.

"O empresário hoje no Brasil é uma pessoa resiliente, com coragem, que realmente faz os seus negócios, suas equipes estarem de pé." Paola Coser Magnani, presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), no Marcas de Quem Decide.

"Ser lembrado neste prêmio do Marcas de Quem Decide é motivo de muita alegria para todos nós, mostrando que estamos no caminho certo, e traz um desafio: seguir melhorando para permanecer presente na vida de todos no Estado." Marcelo Matias, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), em fala na edição de 2025 do evento Marcas de Quem Decide.