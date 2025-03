Delmar Albarello, presidente do Setcergs

"Apesar das inovações, o contato humano permanece insubstituível. Em 2025, o desafio é equilibrar tecnologia, sustentabilidade e autenticidade, criando experiências memoráveis e alinhadas às expectativas de um público em busca de mais significado." Maicon Dias, CEO da Gampi Casa Criativa.

"O Brasil continua a se destacar no ensino superior na América Latina. No entanto, a crescente competição internacional, especialmente da Ásia, exige estratégias eficazes para manter a relevância no cenário global." Ben Sowter, vice-presidente da QS World, principal ranking universitário no mundo.

"Se Trump continuar com essa política comercial agressiva contra a China e seus principais aliados, vai ter uma retaliação. Se ocorrer demanda internacional por produtos brasileiros, tendemos a nos beneficiar." Fernando Lagares Távora, consultor legislativo do Senado.

"O setor de transporte e logística enfrenta desafios diários, como altos custos operacionais, carga tributária excessiva e infraestrutura que precisa avançar. Reconhecemos os esforços do governo do Estado e seguimos como parceiros. O crescimento do RS depende de condições mais favoráveis para quem investe, trabalha e gera empregos." Delmar Albarello, presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística do RS (Setcergs).