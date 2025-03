"A evasão no ensino superior é hoje um problema mundial. Os EUA, países da Europa e da América Latina também enfrentam taxas altas, mas nesses locais a evasão se dá por um descompasso do desejo do jovem ao modelo de ensino ofertado. Essa nova geração não quer esperar tanto tempo para se formar." Rodrigo Capelato, diretor executivo do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior.

"A Eletrobras é hoje uma empresa focada em conquistar clientes e catalisar negócios a partir de energia limpa e renovável." Ivan Monteiro, presidente da Eletrobras.

"Reduzir o tempo que as pessoas levam para ir e voltar ao trabalho, longe da família, é um dos maiores desafios de nossas cidades. Essa melhoria no ambiente urbano também deve trazer melhorias ao meio ambiente como um todo, com a redução das emissões de gases do efeito estufa." Luciana Costa, diretora de Infraestrutura e Mudança Climática do BNDES.

"Tudo indica que não se trata de uma tragédia, mas de um infortúnio, em que houve participação humana. Houve o concurso da mão humana, a pousada (Garoa) não se autoincendiou." Léo Voigt, ex-secretário de Desenvolvimento Social de Porto Alegre.