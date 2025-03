"Precisamos entender que o racismo está enraizado na sociedade, e que o futebol, enquanto organização, está lutando com as ferramentas que estão ao seu alcance." Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.

"O Complexo Portuário do Rio Grande é o maior movimentador de cargas do Estado e um dos mais produtivos do continente, ativo essencial e estratégico para o desenvolvimento da região." Halley Lino (PT), deputado estadual, na instalação da Frente Parlamentar em Defesa do Porto do Rio Grande.

"Tenho que dar a um réu e mesmo a alguém que não está sendo acusado de um crime a exata certeza de como o jogo vai seguir. Na medida em que você muda a regra do jogo, com o jogo em curso, e depois muda de volta para a anterior, há um impacto nesse princípio democrático de avisar a regra antes de o jogo começar." Guilherme Carnelós, presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), sobre mudanças constantes em temas como o foro especial.

"A taxa média de juros cobrada aos consumidores apresentou recuo. E isso pode estar fazendo com que as famílias se preocupem mais com os juros pagos pelas contas atrasadas. Desse modo, passam a considerar vantajoso a troca de crédito." José Roberto Tadros, presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac.