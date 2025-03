Luís Roberto Barroso, presidente do STF

"Não aceitamos que uma gota de sangue seja derramada injustamente ou que esse sangue seja derramado em vão sem responsabilização ou punição, não importa quem seja." Ahmad al-Sharaa, presidente da Síria.

"Essa discussão de Candiota (usina termelétrica a carvão), a meu ver, precisa de um processo de transição, não simplesmente parar com as atividades como está acontecendo agora." Pepe Vargas (PT), deputado estadual.

"Sou favorável à anistia (sobre os atos de 8 de janeiro), inclusive me coloquei à disposição para trabalhar junto com os deputados que conheço para que isso possa avançar. Não acho justo que aqueles que fizeram vandalismo peguem 17 anos de prisão." Ratinho Jr. (PSD), governador do Paraná.

"O machismo estrutural impõe às mulheres duas grandes dificuldades. Uma divisão sexual do trabalho e um teto de vidro. Uma sociedade em que as mulheres gastam por dia quase três horas a mais que os homens, porque a elas cabem as tarefas de cuidado da família, dos filhos e dos idosos, geralmente, um trabalho não remunerado. O teto de vidro se manifesta nas restrições invisíveis que se impõem às mulheres." Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).