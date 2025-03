Gedeão Pereira, presidente da Farsul

"Na Argentina temos muitos cabeças de polvo. Os chamamos assim porque o polvo tem o aparato digestivo na cabeça, de modo que ela está cheia de excrementos." Javier Milei, presidente da Argentina.

"As pessoas falam tanta besteira da Lei Rouanet. Primeiro é um instrumento neoliberal, são empresas que escolhem quem vão patrocinar. Em segundo lugar, o cachê que vai para a montagem de uma peça é diluído, capilarizado, são centenas de pessoas que trabalham em uma produção, que vão ter emprego. A cultura é um dos setores mais pujantes da economia." Caio Blat, ator e diretor de cinema, TV e teatro.

"Sabemos das dificuldades que o produtor gaúcho tem enfrentado, como estiagens e, principalmente, por conta da tragédia das enchentes. Acreditamos que essa edição da Expodireto também é uma demonstração do poder de reconstrução e renovação do povo gaúcho, em especial do produtor rural." Eduardo Penha, diretor de Marketing e Comunicação da Case IH para América Latina.

"Ainda não conseguimos resolver massivamente o tema irrigação no Estado. É preciso entender que contra o excesso de chuvas nós não temos solução, mas contra a falta dela nós temos." Gedeão Pereira, presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul).