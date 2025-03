"A desaceleração do PIB em 2025 será suave se a gente conseguir mesmo chegar a uma safra recorde. Caso os dados não apontem isso, a desaceleração provavelmente será um pouco mais acentuada." Juliana Inhasz, economista e professora do Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

"O mercado não tem medo de notícias ruins; o mercado tem medo do escuro. Os anúncios das tarifas (de Trump) lembram o conto do 'Menino que Gritava Lobo', onde o menino mentia sobre um lobo que comia as ovelhas e, quando ele de fato comeu, ninguém acreditava mais no menino." Davi Lelis, especialista e sócio da Valor Investimentos.

"No Brasil, 95% do nosso transporte de exportação vai de navio. O Brasil é o maior país da América do Sul. Por que a gente não tem uma indústria naval poderosa? Por que a gente tem que comprar navio da Coreia, de Singapura, da China?" Lula, presidente do Brasil.

"A gente vem falando sobre o momento de resiliência e de cuidados que a área do comércio vive. Toda injeção de dinheiro traz vendas, contratações, algo benéfico ao setor. O comércio vive essa expectativa." Arcione Piva, presidente do Sindilojas Porto Alegre, sobre as mudanças no saque-aniversário do FGTS.