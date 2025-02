"A NRF (maior evento de varejo do mundo) reforçou um ponto essencial: a capacidade de adaptação é decisiva diante das constantes mudanças no comportamento do consumidor. A tecnologia segue transformando o mercado, mas a grande lição foi clara: mais do que automatizar, precisamos humaniza." Luiz Carlos Bohn, presidente da Fecomércio-RS.

"Não sou daqueles que atira pedra por atirar, não sou daqueles que torce para um governo que está indo mal, mesmo quando a gente não o tem apoiado, ir mal. O PSD não apoiou o presidente Lula na sua campanha, mas entende que foi eleito e não temos nenhum problema em apoiar todas as medidas que entendemos como positivas para o País." Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD.

"O problema da armazenagem tem sido mascarado pelas intempéries, que impedem safras cheias e fazem com que a gente consiga armazenar. Mas, se tivéssemos uma safra cheia, o déficit seria de cerca de 40%." Roges Pagnussat, presidente da Associação das Empresas Cerealistas do Rio Grande do Sul (Acergs).

"É fundamental separar a questão política da questão jurídica." Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente do Senado, sobre a proposta de anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro.