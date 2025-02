"Colheita no serviço público significa entregar obra bem feita, dentro do prazo, com transparência e a preços justos para beneficiar o cidadão." Renan Filho, ministro dos Transportes.

"Crianças que enxergam bem têm melhor desenvolvimento acadêmico e social. Isso evita frustrações e dificuldades no aprendizado. Por isso, o acompanhamento oftalmológico regular é um investimento na saúde e no futuro. Graças a um bom atendimento nessa fase da vida, teremos adultos enxergando bem e sem graves problemas." Álvaro Dantas, oftalmologista.

"A indústria, os serviços e o consumo das famílias apresentaram resultados ainda melhores em 2024 dos que os já elevados crescimentos registrados em 2023. Pode-se afirmar que em 2024, em termos de atividade econômica, o Brasil teve um ótimo resultado." Juliana Trece, economista e coordenadora da FGV.

"O gado está morrendo de fome e sede. Temos lavouras queimadas e produtores rurais sem saber como vão pagar dívidas." Grazi Camargo, presidente do SOS Agro.

"Iniciamos 2025 com otimismo e boas perspectivas para a economia gaúcha, apesar do desafiador cenário macroeconômico." Fernando Lemos, presidente do Banrisul.