"Toda a soja está implantada, há uma boa expectativa de clima, mas essa falta de precipitações está trazendo muito prejuízo. Mais uma frustração seria muito ruim para o produtor e para a economia do Estado." Paulo Pires, presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul (FecoAgro/RS).

"Hospedagem em hoteis, restaurantes e academias de ginástica são serviços consumidos por famílias de maior renda. Mas o ganho de renda ao longo de 2024 pode ter propiciado um ganho de pessoas, um maior número de pessoas consumindo esses serviços." Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE, sobre o setor de serviços, que completa 4 anos consecutivos de alta.

"Qualquer tarifa dos Estados Unidos contra o Canadá vai impactar os consumidores norte-americanos. As tarifas sobre o aço e o alumínio canadenses prejudicarão o crescimento dos EUA." Justin Trudeau, premiê do Canadá.

"As tarifas de aço e alumínio 2.0 acabarão com o dumping estrangeiro, aumentarão a produção doméstica e garantirão nossas indústrias de aço e alumínio como a espinha dorsal e pilares da segurança econômica e nacional da América." Peter Navarro, conselheiro comercial do presidente dos EUA, Donald Trump.