"É fundamental que o trabalhador prestes a se aposentar se planeje financeiramente, prevendo os possíveis ganhos e gastos que devem ocorrer ao longo dos anos, principalmente, para aqueles que desejam parar de trabalhar logo após começarem a receber o benefício." Thiago Ramos, especialista da Serasa em educação financeira.

"Os efeitos do aquecimento continuarão a se fazer sentir, talvez até mais marcadamente no Brasil, com inundações, incêndios etc. Diante disso, o público brasileiro poderá reagir mal a reduções dos compromissos das empresas." Candido Bracher, ex-presidente do Itaú.

"Nessa horta, eu comecei a pensar nos preços dos alimentos no Brasil, que é uma coisa que está preocupando o governo e que é uma coisa que eu já fiz duas reuniões para ver se a gente consegue encontrar uma solução." Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente da República.

"A atual lei de concessão, com seus 30 anos, teve papel central em tudo o que fizemos até hoje, assim como a lei das PPPs, que completou 20 anos. Mas o mundo mudou, e é preciso aprimorar essas leis. O que estamos vivendo é o amadurecimento das modelagens já aplicadas." Ronei Glanzmann, diretor-executivo do MoveInfra, que reúne CCR, EcoRodovias, Hidrovias do Brasil, Rumo, Santos Brasil e Ultracargo.